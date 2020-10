In giro con un tirapugni e cocaina: 21enne beccato in piazza Moro

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, in servizio “alto impatto”, hanno fermato per un controllo in piazza Moro un 21enne. Il giovane, originario del Nord barese, è stato trovato in possesso di una ‘noccoliera’ e mezzo grammo di cocaina. E' stato denunciato all'autorità giudiziaria per il possesso dello strumento atto ad offendere e all’Autorità Amministrativa per lo stupefacente detenuto per uso personale, con probabili pene accessorie circa patente di guida e passaporto dopo gli esiti del futuro colloquio di routine previsto dalla normativa.

