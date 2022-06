Travolta da un'auto con il suo compagno mentre erano in bici: lunedì a Triggiano i funerali di Stefania Viterbo

Si svolgeranno lunedì alle 10, nella chiesa di San Giuseppe Moscati a Triggiano, i funerali di Stefania Viterbo, la 39enne pugliese morta assieme al compagno Alberto Catani dopo essere stati travolti, giovedì scorso, da un'auto sul lungomare di Montemarciano, in provincia di Ancona. La coppia, secondo una ricostruzione riportata da AnconaToday, stava rientrando a casa in bici da una tranquilla serata passata in un ristorante quando all'improvviso è sopraggiunta una Fiat Panda guidata da una 38enne con a bordo sua figlia minore.

Le indagini sono condotte dal pm Andrea Laurino della Procura di Ancona: aperto un fascicolo per duplice omicidio stradale a carico della conducente. Si attendono i risultati degli esami tossicologici e alcolemici effettuati sulla guidatrice.

Stefania Viterbo viveva da anni nelle Marche dove si era trasferita per amore del suo Alberto, 42enne appassionato di sport ed ex calciatore.

Ulteriori particolari su AnconaToday