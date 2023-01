Rubinetti chiusi a Ceglie e Carbonara per i lavori di Aqp: stop all'erogazione di acqua per 12 ore

Rubinetti chiusi per 12 ore in due quartieri baresi nella giornata di giovedì. A comunicarlo è Acquedotto pugliese, che sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico in città: per l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete e di riparazione di perdite idriche a Carbonara e Ceglie verrà sospesa l'erogazione d'acqua il 26 gennaio. Nello specifico la sospensione avrà una durata di 12 ore, con partenza alle 8 del mattino, per concludersi alle 20: "disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo" spiega Aqp.

L'azienda raccomanda poi i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.