Stop alle infiltrazioni d'acqua dal soffitto della palestra, completati i lavori nella scuola 'Ungaretti' al San Paolo

Si sono conclusi i lavori nella palestra del plesso Ungaretti dell'Istituto comprensivo Don Milani, al quartiere San Paolo. Gli interventi, come rende noto il consigliere del Municipio 3, Stefano Franco, si sono resi necessari per risolvere definitivamente il problema ricorrente di infiltrazioni delle acque reflue nel solaio che rendevano inagibile la palestra nei giorni di pioggia.

"Si ringrazia l'ente locale proprietario e il municipio 3 per aver risolto definitivamente le criticità che impedivano la fruibilità della palestra Ungaretti da parte dei giovani utenti" ha detto la dirigente scolastica, la professoressa Zoraide Cappabianca. "L'efficace e corresponsabile collaborazione di tutti gli interlocutori coinvolti ha consentito di ritrovare uno spazio di aggregazione e di condivisione dei valori sportivi".

"Siamo contenti che finalmente uno spazio di socialità e aggregazione sia restituito nella sua interezza al territorio” ribadisce il Consigliere del Municipio 3 Stefano Franco. “Gli studenti della scuola e gli atleti delle associazioni sportive ritrovano un luogo fondamentale, in un periodo in cui più che mai ai ragazzi devono essere restituiti spazi dove poter incontrarsi, distrarsi e socializzare. Ringrazio il sindaco Decaro, l’Assessore Romano e la ripartizione del settore Urbanizzazioni Secondarie del Comune di Bari per aver dato seguito alle segnalazioni effettuate".

"L'associazione Sportiva Don Milani Volley può ritornare ad allenarsi regolarmente nella Palestra", commenta Salvatore de Salvatore referente della Sportiva Don Milano. "Purtroppo, negli ultimi mesi, a causa di un’infiltrazione di acqua dal soffitto della palestra, nelle giornate di pioggia una zona del campo di pallavolo era praticamente inutilizzabile creando una problematica non indifferente nello svolgimento degli allenamenti per tutti gli atleti tesserati con l'Associazione Sportiva e anche per tutti gli alunni dell'istituto Scolastico. Ringrazio il Dirigente Scolastico Zoraide Cappabianca, il Consigliere del Municipio 3 Stefano Franco e l'ingegnere Sergio Di Pinto del Comune di Bari per averci affiancati e contemporaneamente contribuito alla risoluzione della problematica".