Fiori gialli in piazza per dire no alla riapertura della discarica Martucci, a Mola la protesta di studenti e cittadini

Fiori gialli tra le mani, poi posati sulla pavimentazione della centrale piazza XX settembre: così, a Mola, gli studenti hanno dato vita a una nuova manifestazione per dire no alla riapertura della discarica Martucci, a Conversano. Da tempo i cittadini dei Comuni vicini al sito si oppongono alla sua riattivazione, chiedendone lo stralcio dal nuovo piano regionale dei rifiuti (sul quale il voto in Consiglio regionale è previsto domani).

Insieme agli alunni, anche genitori, insegnanti e altri cittadini. "Al di là dei proclami dei politici, dei presidenti e dei comitati - si legge sulla pagina Fb del comitato 'Stop Martucci' al termine della manifestazione - la nostra speranza è che la mattinata di oggi possa servire ai bambini e ai ragazzi presenti a non smettere mai di farsi domande e ad interrogarsi su cosa sia giusto e cosa no. E' la vera strada affinché non ci sia più bisogno in futuro di scendere in piazza per difendere i propri diritti".

(foto Fb Stop Martucci)