Lavori Aqp a Giovinazzo, il 20 giugno stop all'erogazione di acqua per 16 ore

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Giovinazzo. I lavori, di manutenzione straordinaria, riguardano l’installazione di una nuova postazione di misura su via Bari. Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 20 giugno 2024 nell’abitato del Comune, in particolare in via Bari, e relative traverse, fino a via Paul Harris, in direzione Santo Spirito.

La sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle 8 con ripristino alla mezzanotte

"Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo - spiega Aqp in una nota - Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

I cittadini interessati potranno raccogliere ulteriori informazioni attraverso i canali di comunicazioni predisposti da Acquedotto Pugliese: il numero verde 800.735.735, il sito web www.aqp.it (sezione 'Che acqua fa? Lavori sulla rete') e l'account X @AcquedottoP.