Stop al Reddito di Cittadinanza, Decaro: "I Comuni non hanno fondi per farsi carico delle famiglie"

"Non si può dire ai cittadini di andare ai Comuni perché li prenderanno in carico, visto che non hanno i fondi a disposizione per farsi carico dei nuclei familiari". Sono queste le parole con cui il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, è tornato a commentare lo stop al Reddito di Cittadinanza deciso dal Governo Meloni.

"L'sms inviato dall'Inps ai percettori del Reddito di Cittadinanza - ha dichiarato Decaro nelle parole raccolte dall'Ansa - è stato inviato a una platea più ampia, ossia anche a chi non deve fare il percorso multidisciplinare con il Comune. Fino a dicembre, attraverso questi percorsi e l'invio alla formazione delle agenzie del lavoro, è probabile che riusciremo a resistere. Il problema si porrà dal primo gennaio 2024, quando scadrà la proroga e ci saranno molte più restrizioni".

Secondo il primo cittadino barese, "il reddito di cittadinanza è stata comunque una forma di contrasto alla povertà, forse andava cambiato per via delle truffe e abusi che ci sono stati, questo non significa che andava cancellato un ammortizzatore sociale che ha aiutato economicamente i nuclei familiari più fragili".

"Ormai siamo al reddito di sindacanza. Non passa giorno senza che Decaro chieda certezze al Governo su fondi da spendere - scrive in una nota il deputato pugliese della Lega, Davide Bellomo - Decaro, campione di sprechi, farebbe bene prima di chiedere soldi allo Stato a dare conto ai cittadini di come sia stato possibile un buco di bilancio di 4 milioni di euro come quello di Amtab, devastata azienda locale dei trasporti. Ci sono evidentemente precise responsabilità, anche politiche, che vanno accertate. Chi ha sbagliato ne tragga, una volta tanto, le conseguenze. Invece di gettare benzina sul fuoco del Reddito di Cittadinanza con dichiarazioni avventate che sono al limite dell’istigazione a delinquere".