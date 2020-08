Da via Caldarola a corso Alcide De Gasperi, strade dissestate dalle radici: il Comune dice sì ai lavori di rifacimento

La Giunta comunale di Bari ha approvato lo studio di fattibilità per la sistemazione di alcune delle principali strade della città, dissestate a causa delle radici degli alberi che rovinano l'asfalto, rendendolo pericoloso per auto e altri veicoli. Gli interventi, da 300mila euro, riguarderanno via Caldarola, via Gentile, corso Alcide De Gasperi e altre strade.

“Si tratta di lavori che richiedono una certa urgenza da diverso tempo - commenta Giuseppe Galasso -. Sono molti anni infatti che assi principali di scorrimento stradale, come via Caldarola o corso Alcide De Gasperi, vengono sistematicamente interessati da interventi puntuali eseguiti nell’ambito degli appalti delle manutenzioni straordinarie, sottraendo risorse ad altri interventi di asfaltatura di strade che, pur non presentando problemi di radici, necessitano di lavori di rifacimento della pavimentazione. Poiché siamo ben consapevoli che le radici potrebbero rappresentare un problema per i cittadini che li percorrono, soprattutto per coloro che guidano moto o scooter, abbiamo programmato questo specifico appalto destinato alla risoluzione del problema, in modo da poter intervenire su tutte le strade che presentano delle criticità, segnalate ai tecnici comunali, in modo da ripristinare le condizioni migliori di transitabilità e confort”.

Le lavorazioni consisteranno, a seconda del tratto stradale e delle sue caratteristiche peculiari, nella fresatura della pavimentazione deformata, nella eventuale demolizione della sottofondazione stradale con un’attenzione particolare alla salvaguardia delle radici degli alberi, nella spianata del nuovo strato di fondazione stradale e nella realizzazione della nuova pavimentazione bituminosa stradale formata da uno strato di collegamento e da un altro di usura. Tutte le fasi dei diversi cantieri saranno sottoposte al controllo dei tecnici del settore Giardini per la verifica dello stato di salute degli alberi. Al termine saranno eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.