Strade sporche e cassonetti pieni, Amiu corre ai ripari. Petruzzelli: "In arrivo 20 nuovi operatori fino a settembre"

Venti nuovi operatori ecologici e cinque autisti, assunti attraverso una agenzia di lavoro interinale, saranno in servizio per Amiu fino a fine settembre. L'annuncio arriva via Fb dall'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, accompagnato dalle scuse per i diversi disagi segnalati dai cittadini nell'ultimo periodo: "In questi settimane - scrive Petruzzelli - tanti cittadini mi hanno mandato segnalazioni di strade sporche, rifiuti abbandonati, cassonetti stracolmi. E a loro innanzitutto ma a tutti i baresi io chiedo scusa. E chiedo scusa perchè quando ci sono dei disservizi come sempre ci metto la faccia, anche quando non è mia diretta responsabilità".

Segnalazioni arrivate numerose, ogni giorno, anche sulla pagina Fb del primo cittadino, Antonio Decaro, oppure raccolte direttamente anche dalla nostra redazione. Di qui la decisione di Amiu di intervenire per potenziare il personale per il periodo estivo.

"Questi nuovi operatori - spiega Petruzzelli - sono entrati in servizio oggi e spero possano migliorare la pulizia e il decoro della città. Sono certo che da oggi la situazione migliorerà ma sono anche certo che la soluzione sia il concorso, che stiamo aspettando da tanto tempo e che spero a breve ci sarà. Solo con il concorso e quindi con l'assunzione stabile di un certo numero di operatori, potremo garantire migliori servizi, estendere il porta a porta, rendere la città più pulita. Poi è chiaro che fondamentale è sempre la collaborazione dei cittadini, però innanzitutto è compito nostro garantire il funzionamento dei servizi alla comunità".