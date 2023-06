Prevista per oggi la sentenza del processo sulla strage dei treni sull'Andria-Corato: il pm chiede 15 condanne

E' prevista nella giornata di oggi la sentenza di primo grado, nel Tribunale di Trani, sul processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla linea Andria-Corato delle Ferrovie del Nord Barese, gestita da Ferrotramviaria, nel quale morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Lo riporta l'Ansa. Stamane l'udienza ha visto la replica del procuratore della Repubblica, Renato Nitti, che ha chiesto al Tribunale di confermare nella sentenza le conclusioni già formulate dalla pubblica accusa.

Il pm ha chiesto 15 condanne a pene comprese tra i 12 e i 6 anni di reclusione e un'assoluzione. Ai vertici della società sono contestate, a vario titolo,una serie di violazioni dei doveri di coordinamento, organizzazione, direzione e controllo che avrebbero contribuito al verificarsi del disastro ferroviario. Chiesta a Ferrotramviaria una sanzione amministrativa di 1,1 milioni o oltre alla revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività, tra cui il certificato per la sicurezza, per un anno.

Richiesta anche una confisca di 664.000 euro, somma che, per il pm, la società avrebbe dovuto investire per mettere in sicurezza la tratta con la realizzazione e l'uso del blocco conta assi sulla Corato-Barletta. Le accuse sono state respinte dalle difese.

Nel giorno dell'udienza in Tribunale a Trani è intervenuta Daniela Castellano, figlia di una delle vittime, Enrico: "Anche se sono sette anni che aspetto questo momento, non si è mai abituati - ha commentato - Non vedi l'ora, ma adesso ho paura. Mio padre non tornerà più, mi hanno tolto la possibilità di salutarlo, però ho sempre pregato che un giorno potesse arrivare una giustizia vera in cui i colpevoli vengano giudicati come colpevoli".