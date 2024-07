Strage di via D'Amelio: domani a Bari le celebrazioni in ricordo del giudice Borsellino e della sua scorta

Domani, venerdì 19 luglio, l’amministrazione comunale ricorderà il 32^ anniversario della strage di via d’Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Alle ore 9 il sindaco Vito Leccese deporrà una corona d’alloro sotto il toponimo di via Falcone e Borsellino e, a seguire, una corona di fiori presso il murales situato, sempre in via Falcone e Borsellino, sul muro che delimita l’area delle Casermette:

Alle ore 12, poi, il sindaco deporrà una corona di alloro nel giardino dedicato a Emanuela Loi (l’area a verde tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente), insignita della medaglia d’oro al valor civile per aver sacrificato la propria vita in difesa dello Stato e delle istituzioni.

Infine alle ore 16.59, ora esatta della strage, alla presenza delle autorità civili e militari, il sindaco deporrà una corona di fiori e ricorderà il giudice Borsellino e gli agenti della sua scorta presso la facciata esterna di Palazzo di Città.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, nella giornata di domani, con apposita ordinanza, sono state previste le seguenti limitazioni al traffico:

1. dalle ore 7 alle 14 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulla via Falcone e Borsellino, lato numerazione civica dispari, per un tratto di 15 metri circa, a partire dalla intersezione con viale Einaudi in direzione di via Alberotanza;

2. dalle ore 7 alle 14 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulla via Falcone e Borsellino, lato numerazione civica pari, per un tratto di 15 metri circa, fronte ai civici 21-31;

3. dalle ore 14 alle 18 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” su corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica pari, tratto compreso tra il colonnato del Teatro Piccinni e via Roberto da Bari.