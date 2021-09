Accoltellamento in centro durante una rissa: ferito ricoverato al Policlinico

L'episodio in via Niccolò dell'Arca, nel tardo pomeriggio. L'uomo è stato colpito al polpaccio con una bottiglia di vetro. Sul posto gli agenti di polizia per gli accertamenti

Accoltellamento nel tardo pomeriggio a Bari. Un uomo di origine straniera, secondo i primi rilievi, sarebbe stato ferito al polpaccio con una bottiglie di vetro durante una rissa in via Niccolò Dall'Arca, nei pressi di piazza Umberto. Ancora da identificare il ferito, che è stato poi trasportato al Policlinico per ricevere le prime cure. Sul posto la polizia per gli accertamenti, ma al momento non risulta alcuna persona fermata.

Articolo in aggiornamento. Ultimo aggiornamento ore 21