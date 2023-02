'Vicini con un fiore alla Siria e alla Turchia': a Bitonto l'iniziativa a supporto delle popolazioni colpite dal terremoto

Un fiore appeso per mostrare vicinanza alle popolazioni siriane e turche che tuttora affrontano gli effetti dei devastanti terremoti. Un appello lanciato a Bitonto dalla cooperativa sociale 'Eughenia', che ha appeso all'esterno dell'ex Asp - Azienda sanitaria provinciale 'Maria Cristina di Savoia' uno striscione con la scritta 'Vicini con un fiore alla Siria e alla Turchia'. L'invito lanciato dalla presidente della cooperativa, Patrizia Moretti, è quello di appendere un fiore "realizzato anche con materiale di riciclo, e a legarlo con un nastro in segno di solidarietà".

Un'iniziativa che si lega anche alle attività messe in piedi dagli operatori della struttura, che si occupa di ragazzi fragili del tessuto sociale cittadino, con laboratori volti a sensibilizzare i più giovani alla tematica. "Spesso i ragazzi si trovano ad interagire con le immagini degli smartphone, senza ascoltare con attenzione le tante notizie che ci arrivano dal mondo – prosegue la Moretti - così abbiamo compreso assieme il ruolo di una notizia, come quella del terremoto che ha colpito Turchia e Siria, cosa può significare veder svanire in pochi attimi la vita e le cose più care”. Le rose appese sono state realizzate dai ragazzi seguiti dalla struttura con la carta e la speranza è che tante persone decidano di fare lo stesso.