Colpito a scuola con uno schiaffo dall'ex compagno di classe: lesioni al timpano per uno studente 17enne

Schiaffeggiato da un ex compagno di classe, entrato in classe per una visita ai suoi ex colleghi e insegnanti. Vittima dell'aggressione, avvenuta in un liceo barese, uno studente 17enne, al quale il colpo ricevuto avrebbe provocato lesioni al timpano. A riportare l'episodio è l'Ansa.

Secondo quanto riportato, il presunto aggressore, coetaneo della vittima, si sarebbe trovato nell'aula per salutare i suoi ex compagni di scuola, dopo essersi trasferito quest'anno in un altro istituto. Il 17enne avrebbe quindi cominciato a registrare un video, immortalando l'ex compagno, che, innervosito dal gesto, avrebbe schiaffeggiato il ragazzo.