Strappa sciarpa del Bari a studente in gita a Taranto: Daspo urbano per un 44enne

La Polizia di Stato ha notificato un Daspo Urbano (divieto di accesso in alcuni luoghi della città, noto come Dacur in termini tecnici) a carico di un 44enne del capoluogo jonico che, nella mattinata del 16 maggio, come testimoniato da un video diventato in pochi minuti virale, nei vicoli della Città Vecchia del capoluogo jonico, davanti alla sede dell’università, ha affrontato alcuni studenti di una scolaresca della provincia barese che indossavano sciarpe del Bari Calcio, esortandoli in maniera decisa a riporre i vessilli negli zaini, minacciandoli altrimenti di portarli via. Lo riporta l'AdnKronos.

L'uomo è poi passato dalle parole ai fatti strappando dalle mani la sciarpa ad un giovane studente per poi restituirla dopo alcuni concitati istanti con l’intervento della guida turistica e dei docenti che accompagnavano la scolaresca. Il suo comportamento ha generato un clima di sconcerto tra il gruppo di giovani studenti che si sono allontanati impauriti.

Il questore di Taranto Massimo Gambino ha ritenuto opportuna l’emissione del provvedimento amministrativo del Daspo per un periodo di due anni. Il destinatario del provvedimento non potrà accedere alle aree di parcheggio di auto, pullman ed altri mezzi di trasporto nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell’impianto sportivo. Il provvedimento è stato notificato al 44enne questa mattina dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa.