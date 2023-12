Studente morto in casa a Bari, disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire i motivi della morte di Domenico Buonamico, lo studente di Ingegneria di 22 anni ritrovato senza vita ieri sera nel bagno della sua abitazione in via Montenegro, nel quartiere Umbertino di Bari. Gli accertamenti autoptici, come riporta l'Ansa, saranno eseguiti domani mattina dal professor Antonio De Donno dell'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

L'autopsia è stata disposta dal magistrato della procura di Bari, Desirèe Digeronimo. L'esame fornirà indicazioni agli inquirenti che sono impegnati a ricercare le cause della morte dello studente del Politecnico: non è escluso che il decesso possa essere stato causato da un malore improvviso.

Il 22enne è stato trovato riverso sul pavimento del bagno. A dare l'allarme sono stati alcuni amici che non riuscivano a contattarlo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.