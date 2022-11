Ragazzo muore dopo malore, l'istituto Majorana di Bari piange il suo studente: "Ci stringiamo attorno alla famiglia"

Uno studente del secondo anno dell'istituto 'Majorana' di Bari è morto dopo un malore improvviso: a darne notizia, in un messaggio, è lo stesso istituto scolastico attraverso i social. Il giovane frequentava il secondo anno

"Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica - si legge - , che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi". Cordoglio è stato espresso anche dalla preside dell'istituto, Paola Petruzzelli, in un post nel quale manifesta la vicinanza della scuola ai familiari e ai conoscenti del giovane.