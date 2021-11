Trova per strada un portafogli con trecento euro, studente barese lo consegna alla polizia

Ha trovato per terra un portafogli smarrito, sul piazzale davanti alla stazione centrale di Bari: all'interno, documenti e la somma di oltre trecento euro in contanti. Il ragazzo, uno studente dell'istituto 'Panetti-Pitagora', non ci ha pensato due volte: lo ha raccolto e lo ha portato negli uffici della Polizia ferroviaria.

E' accaduto giovedì scorso, intorno alle 8 di mattina. Ai poliziotti che - raccontano dalla Polfer a Baritoday - per ringraziarlo del gesto, volevano offrirgli la colazione, ha risposto: "Grazie, ma ora devo correre a scuola. Ho fatto solo il mio dovere". E così è corso via, mentre gli agenti hanno rintracciato il proprietario del portafogli smarrito, che non ha potuto che esprimere gratitudine per il gesto dello studente.