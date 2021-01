Grumo Appula è sotto choc, 15enne morto dopo un volo di 50 metri: "Morire a quell'età in un modo così atroce..."

Comunità sotto choc a Grumo Appula per la tragedia avvenuta ieri sera, 29 gennaio 2021, presso un ex mulino abbandonato situtato alla periferie della cittadina barese.

"Le parole non ci sono, le parole non servono, morire a quell'età e in un modo così atroce" si legge sulla pagina Fb di 'Tradizioni grumesi": "Grumo Appula piange una giovane vita e si stringe ad una famiglia disperata e distrutta"

Lacrime di rabbia e dolore per la morte del ragazzo di 15 anni precipitato giù da una torre abbandonata di circa 50 metri, per cause ancora in corso d'accertamento.

Cosa sia successo realmente in quei drammatici istanti saranno le indagini a stabilirlo. La dinamica della tragedia, anche se l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, resta ancora da chiarire.

Il corpo della giovane vittima è stato rinvenuto senza vita ai piedi della imponente struttura, nella parte più alta dell'ex pastiificio i vigili del fuoco hanno spento un principio d'incendio per il quale erano intervenuti, divampato da un mucchio di cartoni.

Decine i messaggi di cordoglio sui social.