Supplenze temporanee nelle scuole d'infanzia comunali: pronte le graduatorie definitive

La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica che sono in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, a questo link, la graduatoria generale triennale definitiva per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali superiori a dieci giorni e le graduatorie definitive istituite per ciascun settore/circolo d’infanzia comunale per il conferimento di incarichi di supplenza pari o inferiori a dieci giorni per l’anno scolastico 2020-21. Le graduatorie sono state approvate in data odierna, con determinazione dirigenziale n. 2020/210/01094.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.