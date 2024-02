Supporto psicologico per Vigili del Fuoco e agenti penitenziari: la Uil Puglia conferma le attività dello sportello di ascolto

"Lo stress è uno tra i rischi più seri per i Vigili del Fuoco e per la Polizia Penitenziaria, ma è anche quello più trascurato". Lo sostengono i segretari regionali pugliesi Uil Pa Vigili del Fuoco, Giuseppe Santoro, e Polizia Penitenziaria Stefano Caporizzi, annunciando la conferma per il 2024 dello sportello di ascolto per il supporto psicofisico per i propri iscritti.

Lo strumento sarà messo a disposizione in maniera gratuita. Dopo i risultati ottenuti l'anno scorso con l'attivazione dello sportello, si rinnova anche nel 2024 la collaborazione con la dottoressa Annarita De Nicolò che dichiara "La counselor professionista delle relazioni di aiuto, che attraverso l'ascolto attivo ed empatico, la relazione, il contenimento ed il supporto accompagna e conduce l'Operatore ad esprimere le proprie emozioni ed i propri disagi, sia durante le emergenze attraverso il counseling dell'emergenza sia dopo I'operatività turni particolarmente stressanti, accompagnando l'operatore nel raggiungimento del proprio benessere psico-fisico-emotivo".

"Lo sportello è di fondamentale importanza per una fase post interventistica, per un Vigile del Fuoco, considerando le difficoltà che si affrontano di fronte a scenari calamitosi o di incidenti quotidiani", ha dichiarato Santoro.

"Il lavoro dell'agente penitenziario - sottolinea Caporizzi - mette il lavoratore di fronte a situazioni di stress dovuti alla difficoltà di interfaccia all'interno delle strutture".

Le informazioni sugli orari di apertura e sulle attività dello sportello saranno disponibili presso le segreterie Uil PA Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria. "Si potrà accedere al servizio con la massima privacy - si legge in un comunicato del sindacato - attraverso I'anonimato via mail annaritadenicolo @consulenzapedagogica.info o chiamando il 388/3755938".