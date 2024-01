Tachigrafo del camion manomesso per falsare velocità e tempi di guida: scattano le sanzioni per il conducente

Circolava a bordo di un autoarticolato con dispositivo tachigrafo alterato, manomesso in maniera tale da consentire di falsare registrazioni dei tempi di guida e velocità. Scoperto dalla Polizia locale di Bari durante mirati controlli sulla circolazione dei mezzi pesanti, il conducente è stato sanzionato.

Secondo quanto accertato dagli agenti, il sensore del tachigrafo era stato alterato internamente con un sistema controllato da un telecomando in uso all'autista stesso. Il conducente è stato sanzionato per la violazione de relativo articolo del codice della strada che prevede una sanzione pecuniaria pari a euro 1.732 se pagata entro 60 giorni, la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida oltre la sospensione della stessa da 15 giorni a 3 mesi. La strumentazione utilizzata per alterare il funzionamento del tachigrafo è stata sequestrata.

"Il controllo del traffico pesante su gomma è attività essenziale per garantire la sicurezza sulle strade ed è finalizzata anche a garantire la leale concorrenza tra le Ditte che svolgono professionalmente questa attività - evidenzia il Comando della Polizia locale di Bari - È con questo obiettivo che la Polizia Locale di Bari da anni ha formato operatori professionalmente preparati per i controlli e il monitoraggio dell'Autotrasporto in transito sul territorio comunale".