Durante la fuga tamponano l'auto dei carabinieri che li insegue: due baresi denunciati

Nel tentativo di fuggire a bordo di un'auto, hanno tamponato la vettura dei carabinieri che li inseguiva fra le campagne della provincia di Lecce. Due baresi, di 25 e 28 anni, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

I due, come riporta LeccePrima, erano stati scoperti, durante il cuore della notte, da un vigilante de 'La Folgore' nelle campagne fra Trepuzzi e Squinzano, alle spalle della struttura che ospitava il villaggio vacanze 'Mondodoro' (chiuso da tempo). La guardia giurata, durante la sua perlustrazione, avrebbe notato due auto nella zona ed avrebbe allertato i carabinieri. All'arrivo dell'auto di pattuglia, i conducenti dei veicoli hanno acceso i motori, tentando così la fuga fra le vie di campagna avvolte dall'oscurità della notte.

Giunti ad un bivio, le due auto hanno imboccato strade differenti. L'auto dei due baresi sarebbe finita in un tratto senza uscita, il conducente avrebbe quindi tentato una manovra in retromarcia per trovare una nuova via di fuga, ma avrebbe così urtato l'auto dei carabinieri che li stava inseguendo. I due uomini sono stati condotti in caserma e successivamente denunciati a 'piede libero'.