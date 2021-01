Tamponi Covid 'Drive through' a Corato: da domani al via i test. Attivata anche assistenza domiciliare per anziani e disabili in isolamento

Da domani, sabato 9, sarà attiva a Corato una postazione drive through per eseguire tamponi molecolari Covid. I test, eseguibili dai cittadini direttamente in auto, saranno disponibili anche martedì mattina e giovedì pomeriggio, in base agli elenchi dell'Asl.

Nei prossimi giorni sarà avviata anche l'attivazione dei test antigenici da parte dei medici di medicina generale. Il Comune di Corato, inoltre, ha attivato un servizio di assistenza domiciliare, gestito da una cooperativa sociale, destinato ad anziani e disabili positivi al Covid, i quali si trovano in isolamento: "Non è stato semplice dar vita a questo servizio sperimentale per due ragioni: non esistevano delle procedure standard replicabili ed p stato difficile trovare cooperative e operatori disposti a rischiare", spiegano in una nota l'assessore comunale alle Politiche sociali Felice Addario e il sindaco Corrado De Benedittis.

