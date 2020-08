Raffica di tamponi per chi rientra in Puglia dalla Sardegna, la Regione alle Asl: "Contattate chi arriva"

Il governatore pugliese Michele Emiliano e il direttore Dipartimento regionale Promozione Salute, Vito Montanaro hanno chiesto alle Asl della Pugliadi contattare tutti coloro che arrivano o rientrano in Puglia dalla Sardegna per sottoporli a tampone. La decisione è stata presa a causa dell'aumento di casi covid di rientro dalle vacanze nell'isola: dal 23 agosto a oggi, infatti, sono 18 i cittadini pugliesi risultati positivi, pari al 9% del totale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La disposizione è rivolta a tutti coloro che sono arrivati dalla Sardegna a partire dal 15 agosto: da ferragosto ad oggi sono 923 le persone che si sono autosegnalate sul sito della Regione Puglia: "Se ci sono cittadini che hanno dimenticato di compilare il modulo online di autosegnalazione obbligatorio - spiega la Regione in una nota - per tutti coloro che arrivano da fuori regione, si invitano gli stessi a provvedere immediatamente, anche perché saranno attivati i controlli incrociati da parte dei dipartimenti di prevenzione della Asl anche con il supporto delle forze dell’ordine per accertare che tutti i passeggeri di aerei o navi residenti in Puglia di rientro dalla Sardegna dal 15 agosto si siano effettivamente autosegnalati al loro arrivo in Puglia, ai fini della verifica di completezza". Il modulo di autosegnalazione è disponibile a questo link https://www.sanita.puglia.it/ autosegnalazione-coronavirus