Corruzione, chiesta condanna a sei anni per l'ex capo della Protezione civile pugliese Lerario

Una condanna a sei anni di reclusione è stata chiesta dalla Procura di Bari per Mario Lerario, ex capo della Protezione civile in Puglia, accusato di corruzione insieme all'imprenditore Antonio Illuzzi, per il quale la richiesta di pena è stata di 4 anni. Lo riporta l'Ansa. Entrambi gli imputati hanno chiesto il rito abbreviato.

I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2019 e il 2021. Secondo l'accusa, l'imprenditore in due diversi momenti avrebbe versato a Lerario tangenti per 35mila euro, al fine di ottenere appalti della sezione Provveditorato-economato della Regione Puglia da oltre 2,2 milioni di euro. Secondo la Procura, come riporta sempre l'Ansa, tali appalti sarebbero stati affidati tramite un frazionamento artificioso, in violazione della normativa di settore, e nel mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici. Nell'udienza odierna è stato anche chiesto il rinvio a giudizio per per Antonio Mercurio, ex funzionario della Regione accusato, con Lerario, abuso d'ufficio.

Lerario nel marzo dello scorso anno è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione con l'accusa di aver ricevuto da altri due imprenditori tangenti per complessivi 30mila euro. In una delle due occasioni Lerario fu arrestato in flagranza, avvenuto il 23 dicembre 2021.