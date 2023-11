"Tangenti per gli appalti del dissesto", le mazzette e il 'sistema' per pilotare le gare nelle carte dell'operazione 'Ossigeno'

Raffaele Sannicandro detto 'Elio', uno dei 23 indagati di 'Ossigeno', l'inchiesta della Guardia di Finanza che ha svelato il sistema corruttivo sugli appalti del dissesto idrogeologico, è stato sospeso dalla guida dell’Agenzia Asset. Il Governatore della Regione Puglia, infatti, preso atto dell'ordinanza di interdizione dai pubblici uffici per 12 mesi dell'ingegnere, al suo posto, con decorrenza immediata, ha nominato il Generale della Guardia di Finanza in quiescenza, Salvatore Refolo.

Di Carlo, Schiavone e Sannicandro

Sannicandro è indagato in qualità di soggetto attuatore presso l’ufficio del commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Puglia, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in più occasioni, dal 62enne imprenditore Antonio Di Carlo, amministratore della ‘F.lli Di Carlo srl’ e della ‘Icg Srl’ avrebbe ricevuto 60mila euro in più tranche, con la mediazione del dipendente del C.o.n.i., Sergio Schiavone (che si raccomandava affinché di certi argomenti non si parlasse a telefono), quale corrispettivo per l'aggiudicazione delle gare pubbliche bandite dall’ufficio del commissario straordinario nel novembre 2019.

In particolare, con riferimento alla prima delle due società di Antonio Di Carlo, avrebbe garantito all'imprenditore l’aggiudicazione dei lavori pubblici dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di mitigazione e prevenzione del rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della Lama Lamasinata (interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi), interessandosi personalmente con il presidente della commissione di gara sull’andamento dei lavori della commissione e sulla modalità di assegnazione dei punteggi.

Dalle carte dell'inchiesta emerge che più volte Antonio Di Carlo e Sergio Schiavone avevano incontrato Raffaele Sannicandro per discutere dei lavori pubblici del dissesto e dell'aggiudicazione degli appalti, promettendo e consegnando denaro in contanti per essere favoriti. Effettivamente fu l'imprenditore foggiano ad aggiudicarsi quella gara per 1.434.522 euro mediante le condotte collusive, dapprima attraverso un primo accordo con Elio Sannicandro tramite Schiavone.

La mazzetta da 5mila euro

Successivamente, in concorso con la figlia Carmelisa, attraverso la corruzione del componente della commissione giudicatrice, Leonardo Panettieri, al quale veniva corrisposta la somma di 5mila euro, in cambio della quale il funzionario avrebbe artificiosamente alzato il punteggio dell'impresa di Di Carlo.

Dalle carte dell’inchiesta è emerso anche che Leonardo Panettieri e Antonio Di Carlo si erano conosciuti e incontrati il 14 aprile 2020 grazie alle rispettive figlie. Il 29 maggio 2020 il 62enne imprenditore foggiano riferisce alla sua segretaria che la gara era stata vinta perché oltre al ‘Commissario’ si era rivolto a Panettieri:

“Ci abbiamo messo i cinque mila euro nella saccoccia e quello è andato là e ha messo tutti quanti punteggi alti”.

"Sto pollo quanto costa"

La lunga sequenza di conversazioni intercettate evidenzierebbe il ruolo di intermediazione svolto dal dipendente del Coni, luogo dove si sarebbe svolto il primo incontro con Raffaele Sannicandro. Le conversazioni del 18 e 20 gennaio 2020, evidenziano come il beneventano informi in tempo reale dei suoi contatti con il commissario straordinario, predicando prudenza per non impaurirlo ed evidenziando la necessità di preordinare le modalità di approccio con il 'Commissario', il quale non doveva vedersi arrivare cinque o sei persone contemporaneamente, come era accaduto in precedenza.

“Non è difficile immaginare l'autentico "assalto" all'alto dirigente da parte dei postulanti, desiderosi di portare a casa remunerative commesse e se ne deve con certezza desumere che ciò fosse già accaduto”

Il giorno successivo i tre si incontrano presso il Circolo della Vela in Bari, un meeting verosimilmente propedeutico a quello - decisivo - monitorato il 30 gennaio 2020 a Roma presso il Circolo del Tennis al Foro Italico, dove Sannicandro, Di Carlo e Schiavone si riunirono unitamente ad altri due soggetti.

L'esito positivo dell’incontro emerge dalla conversazione telefonica intercettata la sera del 30 gennaio tra Di Carlo e Schiavone. Si intuisce che nei nove giorni trascorsi dall'incontro al Foro Italico, l’intermediario avesse contattato l'ing. Sannicandro ottenendo ampie rassicurazioni, compendiate dall'espressione “Si è innamorato”.

Qualche ora prima, l’imprenditore aveva informato la figlia che un non meglio precisato affare avesse avuto esito più o meno positivo in quanto “uno a me, uno a te...” concludendo con la frase “Sto pollo quanto costa”.

Le 15 caramelle a testa

Di fondamentale rilievo é considerata la chiamata di Antonio Di Carlo del 1° febbraio 2020, quando alla sua segretaria ordina di segnare che giovedì aveva svolto 10 ore di lavoro a Roma. Per la polizia giudiziaria ed il pm, tale indicazione sarebbe relativa a una dazione illecita di 10mila euro.

La sequenza degli accadimenti ha uno snodo decisivo il 25 febbraio, con l'incontro presso un ristorante, che l’ingegnere raggiunge su indicazione di Schiavone.

Il giorno precedente, in una conversazione con un soggetto vicino all’imprenditore lucerino, Schiavone aveva evocato la necessità delle 15 caramelle a testa, 'la solita cosa, quella che avevano fatto altre volte'.

Il buon esito dell'incontro emergerà dalla conversazione captata in un’auto durante la quale Antonio Di Carlo e il soggetto a lui vicino, commentano il contenuto della trattativa. Inoltre la sussistenza dell’intesa corruttiva troverebbe riscontro nella conversazione telefonica del 29 maggio tra l’imprenditore e la sua segretaria, benché lo stesso si lamentasse che il Commissario aveva fregalo sia lui che Schiavone. A specifica domanda della collaboratrice, menziona l'investimento fatto di 60mila euro.

“la parola, la cosa ... non serve più niente...Ti vedi oggi, la mattina...la sera è cambiato".

La delusione è legata al fatto che ne dovevamo prendere tre (di appalti) mentre ne avevano preso solo uno. I dire dell'imprenditore il commissario aveva fregato tutti, tanto più che una delle gare era stata persa per 15-16 centesimi.

Il sequestro di 8500 euro in contanti

Le interlocuzioni tra Sannicandro e Schiavone sono proseguite anche dopo, come dimostrato dallo scambio di messaggi e dagli appuntamenti memorizzati sullo smartphone dell’alto dirigente regionale a cui gli inquirenti avevano avuto accesso in sede di esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro del 28 luglio 2020.

Il giorno prima, Carmelisa Di Carlo aveva inviato a suo padre un elenco di 22 interventi per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico, specificando l’importo, la data di pubblicazione e i dati identificativi di ciascun intervento. Invio che avveniva in previsione dell’incontro programmato per il 28 luglio tra Schiavone e Sannicandro ed al quale, verosimilmente, era prevista anche la partecipazione di Antonio Di Carlo.

Il versamento di somme di denaro quale retribuzione per favori connessi agli appalti troverebbe conferma nel ritrovamento presso l'abitazione di Sannicandro, quel giorno stesso, di 8.500 euro somma sottoposta a sequestro probatorio, rispetto alla quale le giustificazioni esposte nella richiesta di dissequestro non furono ritenute congrue. Eppure la difesa aveva chiesto il dissequestro dei denaro, sostenendo che nel 2019 Sannicandro avesse effettuato ripetuti prelievi - prevalentemente da 500 curo cadauno – dall’11 gennaio al 1° agosto 2019, per un ammontare di 14mila euro.

A suffragio dell'ipotesi accusatoria, ci sono gli esiti delle indagini patrimoniali effettuate sul conto dell’ingegnere, all'esito delle quali è stata avanzata richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prezzo del reato.

“Come evidenziato nella richiesta di sequestro preventivo, gli approfondimenti investigativi eseguiti sulla messaggistica WhatsApp presente sul telefono di Sannicandro, avevano consentito di accertare la disponibilità di 3.000 curo in contanti alla data del 10/07/2020, utilizzati dall'indagato a titolo di acconto per l'acquisto di elementi di arredo, da aggiungersi evidentemente al denaro contante sottoposto a sequestro (8.500.00 curo). Ciò starebbe ad indicare una disponibilità al 10/07/2020 di almeno 11.500,00 curo in contanti (3.000.00 versati nella prima decade di luglio per l'acquisto di mobilio + € 8.500,00 sottoposti a sequestro il 28/07/2020). Se ne deve dedurre che il Sannicandro avrebbe utilizzato nell'arco di circa un anno contanti per soli 2.500 curo, vale a dire poco più di 200 curo al mese. Si tratta di un'ipotesi decisamente improbabile. a fronte di un regime di vìta sicuramente elevato, attestato dai frequenti viaggi all'estero”.

La denuncia alla Guardia di Finanza

L'attività investigativa è scattata all'indomani delle dichiarazioni rese al comando della Guardia di Finanza di Bari da un incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in appalti di lavori pubblici indetti dal commissario del ‘Dissesto’, che nel settembre 2019 aveva rivelato le confidenze fatte da Antonio Di Carlo circa una serie di incontri che si erano tenuti a Roma presso la sede del Coni e a Bari presso l’ufficio della Regione Puglia con l’ing. Elio Sannicandro, nel corso dei quali erano stati conclusi accordi corruttivi rispetto ad alcune gare d’appalto che di lì a breve la struttura commissariale avrebbe indetto: otto in tutto per un totale di 16 milioni di euro, alle quali la ditta dell’imprenditore nato a Foggia ma residente a Lucera, aveva espresso l'intenzione di partecipare.

Prima di allora, il denunciante aveva già presentato una serie di esposti insieme a due suoi collaboratori, in cui lamentava di aver subito reiterate “pressioni, sollecitazioni, minacce, intimidazioni ed anche offerte di utilità” in ragione del suo incarico.

Condotte illecite che sarebbero state compiute dai funzionari dell’ufficio e da Elio Sannicandro, con il coinvolgimento di un avvocato del Foro di Bari, al quale il commissario avrebbe conferito diversi incarichi.

A riprova delle sue dichiarazioni c'è un file audio della conversazione avuta con Antonio Di Carlo, durante il quale l’imprenditore riferiva dei suoi incontri con il Commissario. La condotta collusiva sarebbe emersa anche dai tabulati telefonici delle utenze di Sannicandro e Di Carlo.