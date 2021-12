Fermato con 10mila euro in una busta, arrestato per corruzione il dirigente della Protezione civile pugliese Mario Lerario

E' stato bloccato dalla Guardia di Finanza dopo aver ricevuto una busta con la somma di diecimila euro in contanti. I militari delle Fiamme gialle di Bari hanno arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di corruzione, il dirigente della Regione Puglia e responsabile della Protezione civile regionale, Antonio Mario Lerario.

Lerario, come riporta l'Ansa, sarebbe stato fermato dopo aver ricevuto la busta che gli sarebbe stata consegnata da parte di un imprenditore che opera nel settore dell'edilizia, e che, secondo quanto reso noto dalla Procura di Bari, avrebbe "contratti di appalto per la somma di oltre 2.000.000 di euro con la Protezione Civile regionale". L'arresto è avvenuto nell'ambito di indagini relative all'attività di Lerario come dirigente della Protezione civile regionale. Dopo l'arresto in flagranza, la Procura chiederà la convalida della misura cautelare e l'indagato comparirà dinanzi al gip per essere interrogato.