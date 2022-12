"Tangenti per un evento di Natale", l'ex sindaco di Polignano accusato di tentata concussione

Domenico Vitto, ex sindaco di Polignano a Mare, è accusato di concorso in tentata concussione insieme a un imprenditore per una presunta tangente di 100mila che i due avrebbero chiesto all'organizzatore di un evento natalizio nella cittadina, 'Meraviglioso Natale', nel 2018. La notizia è riportata oggi dall'Ansa.

Secondo l'accusa, come riporta l'agenzia di stampa, per quell'evento di Natale l'organizzatore, Michele Lestingi, non avrebbe pagato la tangente agli allora amministratori comunali di Polignano a Mare. Questi ultimi allora avrebbero, stando alla tesi degli inquirenti, ostacolato la buona riuscita della manifestazione, inserendo tornelli nel centro storico ed il pagamento di un ticket di cinque euro ai visitatori delle realizzazioni artistiche della manifestazione.

Le nuove accuse, come spiega sempre l'Ansa, emergono dall'avviso di conclusione delle indagini relativo ad un'inchiesta su presunti appalti truccati che ad aprile scorso portò ad alcuni arresti, anche di ex amministratori del Comune di Polignano, tra cui appunto l'allora sindaco Vitto.