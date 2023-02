"Contributo allo sviluppo e al progresso di due importanti specializzazioni mediche": premiato il professor Angelo Vacca

Un riconoscimento al professor Angelo Vacca per aver contribuito allo sviluppo e al progresso di due importanti specializzazioni mediche. La cerimonia di consegna della targa al direttore dell’unità operativa di Immunologia Clinica e Allergologia e dell’unità operativa di Medicina Interna “Guido Baccelli” dell’Università di Bari è avvenuto questa mattina a Palazzo di città: presenti il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l'onorevole Marco Lacarra e il presidente della Commissione consiliare Università Giuseppe Cascella.

“Conosciamo da anni il professor Vacca - ha spiegato Giuseppe Cascella - e oggi intendiamo riconoscergli i grandi risultati ottenuti nel corso del suo impegno accademico. Il professore, scienziato di caratura internazionale, ha avuto, tra gli altri, il merito di aver organizzato qui a Bari numerosi convegni, ospitando nella nostra città altri scienziati di alto livello. A lui va inoltre la gratitudine di tutta la comunità per aver condotto una strenua battaglia contro il covid-19 sin dall’inizio dell’epidemia, in un periodo nel quale i vaccini non erano ancora disponibili e non vi era ancora un numero sufficiente di mascherine per mettere al sicuro la popolazione. Ma quello che voglio sottolineare è l’estrema affabilità che contraddistingue Angelo Vacca, che più volte è venuto a rappresentare qui a Palazzo di Città il mondo universitario e quello della sanità pugliese”.

“Sono orgoglioso di aver ricevuto questa mattina un riconoscimento - ha detto Angelo Vacca - che mi consente di ringraziare l’amministrazione comunale per il risalto dato al mio percorso accademico e professionale, che certamente è, e sarà sempre, rivolto interamente al benessere della comunità; non solo, ma anche all’accrescimento e all’evoluzione culturale e professionale dei giovani studiosi”.