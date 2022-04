Una targa per ringraziare medici e infermieri impegnati negli anni della pandemia: il dono della polizia agli 'angeli' del Policlinico

Una targa per ringraziare medici e infermieri impegnati nei reparti Covid del Policlinico. Un atto di riconoscenza della polizia di Stato per chi ci ha permesso di uscire dal difficile periodo della pandemia, che il questore Giuseppe Bisogno ha donato durante le celebrazioni del 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, tenutesi questa mattina proprio nell'ospedale barese. "Siamo qui oggi in un luogo di sofferenza ma anche di speranza a testimoniare unita? di intenti e riconoscenza per l'impegno e i sacrifici rivolti al perseguimento del bene comune" ha spiegato il questore.