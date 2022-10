Taverna del Maltese, online l'annuncio immobiliare per la vendita ma il pub non chiude: "Punto di riferimento per Bari"

"La Taverna del Maltese non chiuderà, non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte dei proprietari del locale circa la scadenza del contratto di affitto nel 2026 e sono determinato a proseguire con la gestione". Con queste parole rilasciate a BariToday, l'attuale titolare dello storico pub barese in via Nicolai 67, Nicolangelo Masellis, dirada le nubi che si erano addensate attorno all'attività commerciale dopo la pubblicazione, su alcuni siti immobiliari, dell'annuncio di vendita del ristorante.

"Non ho nessuna intenzione di mollare, non l'ho mai fatto nella mia vita e questo non mi pare il momento per incominciare - dichiara con piglio deciso Masellis - non ho mai manifestato ai proprietari del locale la voglia di rinunciare alla gestione della Taverna del Maltese ed anzi ho sempre mostrato la mia intenzione a proseguire a lungo, ben oltre il 2026. Sono sereno e sicuro: non ci saranno problemi e troveremo un accordo".

Masellis, impegnato nella quotidiana lotta contro il 'caro bollette' che sta investendo le attività commerciali della città, non intende farsi da parte. "Nonostante la congiuntura economica negativa - spiega il ristoratore barese - io voglio vedere lo spiraglio positivo: mi auguro che questo Governo capisca che c'è necessità di interventi immediati di sostegno alle attività imprenditoriali vessate dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Gli ultimi Esecutivi, sotto questo profilo, sono stati deludenti. Mi auguro che adesso si comprendano i problemi reali della gente e si presentino progetti adeguati per uscire dalla situazione di crisi. La Taverna del Maltese comunque non è a rischio chiusura: siamo un locale storico di Bari, un punto di riferimento dei giovani, abbiamo la nostra affezionata clientela che ci sorregge e non ci abbandona. Proseguiremo a manterremo la nostra tradizionale vocazione di pub alternativo, con prezzi abbordabili per tutti".