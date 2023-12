Raid vandalico nel giardino Maugeri: spaccate le sedute di legno dell'area picnic

Raid nel Parco Maugeri di Bari. L'area verde nel quartiere Libertà, inaugurata a giugno, è finita negli ultimi giorni nel mirino dei vandali: i visitatori che raggiungono l'area pensata per i picnic hanno infatti trovato una brutta sorpresa in queste festività, ovvero le sedute spaccate su tre dei quattro tavoli installati sotto il porticato di legno.

Ignoti, forse con l'aiuto di un oggetto contundente, hanno così reso di fatto pericolosi i tavoli pensati anche per permettere alle persone anziane di giocare a carte. E non si tratta dell'unico arredo rovinato: spostandosi di pochi metri anche un altro tavolo di legno è piegato e in equilibrio instabile dopo essere stato spaccato, mentre le sedute di pietra sono state riempite di graffiti dagli incivili. Una ferita inferta a uno dei parchi urbani più attesi in città, che però non aveva convinto soprattutto gli utilizzatori dell'area dedicata allo sgambamento dei cani.

A far luce sulle responsabilità dei recenti atti vandalici potrebbero però essere le telecamere che di recente sono state installate all'interno del parco, anche per garantire la sicurezza dei visitatori. Che potranno presto tornare a riutilizzare le sedute: "Abbiamo già dato indicazione ai tecnici - spiega a BariToday l'assessore ai Lavori pubblici di Bari, Giuseppe Galasso - di sostituire gli assi lignei vandalizzati con nuovi più robusti, facendo una verifica complessiva di stabilità".