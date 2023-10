Trasportava passeggeri da Taranto a Bari senza usare il tassametro: scattano le sanzioni della Polizia Locale

Proseguono i controlli della Polizia Locale a Bari a contrasto di irregolarità nel servizio taxi: gli agenti hanno bloccato un'auto mentre effettuava un trasferimento di persone da Taranto con destinazione aeroporto di Bari, senza effettuare il tassamentro, ma dietro corrispettivo di 140 euro (come somma pattuita) con prenotazione registrata in precedenza. Il conducente ha subito un verbale e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo da 2 a 8 mesi.

Sono sei le contestazioni negli ultimi 15 giorni per conducenti sorpresi in attività irregolari o di Ncc o servizio taxi irregolari. Le verifiche hanno interessato i veicoli in entrata ed uscita dal Porto di Bari, Aeroporto e stazione centrale, ma sono state estese a tutto il territorio comunale.