Bari con pochi taxi e tanti turisti, confronto in Comune tra sindaco e operatori: obiettivo più 'doppie guide'

Continua a tenere banco la questione delle necessità di implementare la presenza dei taxi a Bari, a causa dell'enorme richiesta da parte di turisti (e baresi) costretti a lunghe code per un trovare un mezzo disponibile. Ieri a Palazzo di Città il sindaco Vito Leccese ha incontrato una delegazione dei principali esponenti delle cooperative di tassisti a Bari per trovare un accordo da applicare in tempi brevi.

Due le strade possibili per potenziare il servizio che attualmente vede 150 licenze attive. Seguendo la prima, a queste potrebbero aggiungersene 18 con un possibile bando da parte del Comune, non ancora attivato ma previsto da alcune linee di indirizzo approvate dalla Giunta cittadina a novembre 2023. Questa cifra, secondo l'Art, l'Agenzia Regolazione Trasporti, alla quale il Comune deve chiedere un parere obbligatorio nell'iter di rilascio, sarebbe insufficiente: Art ne proporrebbe 30 basandosi su alcuni giudizi dell'Antitrust riguardanti altre grandi città italiane.

La seconda strada, invece, riguarda la doppia guida, già prevista dalla delibera di novembre scorso: tecnicamente, tutti i 150 tassisti potrebbero assumere una seconda guida per svolgere un turno dalle 19 alle 3 di notte. Al momento però sembra che solo 7 operatori abbiamo risposto positivamente alla richiesta. Nel corso dell'incontro, Leccese avrebbe sottolineato la necessità di garantire un servizio efficiente in una città con un'attrattività turistica sempre più importante.

Un punto d'incontro tra le parti potrebbe essere rappresentato da una maggiore elasticità con la seconda guida, consentendo l'avvio del turno anche alle 17 in alcuni casi. L'altra richiesta, sulla quale si sta ancora lavorando, riguarda chi ha il turno da 8 ore in aeroporto. I tassisti vorrebbero 2 ore di straordinario anche all'esterno della città. Il dialogo proseguirà nei prossimi giorni. L'auspicio del Comune è che, alla luce della mediazione in corso, possano esserci nuove richieste per le doppie guide. In caso contrario, potrebbe esservi un'accelerata con le nuove licenze.