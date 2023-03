Scoperto taxi abusivo all'aeroporto di Bari Palese: scattano le sanzioni della Polizia Locale

La Polizia Locale di Bari ha multato un uomo poiché sorpreso ad esercitare attività abusiva di taxi nelle vicinanze del terminal arrivi dell'aeroporto di Bari Palese. I vigili hanno 'pizzicato' un conducente di una Mercedes E 200 con a bordo un passeggero. Il guidatore è stato sanzionato poiché sprovvisto del necessario foglio di prenotazione e del foglio di servizio.

Alla sanzione pecuniaria è seguito il ritiro della carta di circolazione e il contestuale fermo amministrativo del veicolo per un periodo da 2 a 8 mesi, così come valuterà l’autorità amministrativa competente. Si tratta del quarto sequestro amministrativo effettuato dalla Polizia Locale dall’inizio del mese di marzo: le altre violazioni accertate hanno riguardato in un caso la mancata iscrizione allo specifico Albo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio e negli altri due l’attività di noleggio con conducente effettuata in maniera completamente abusiva.