Meditazione, performance teatrali sulla matematica e concerti di violino: il teatro diventa 'tascabile' e viaggia nelle scuole baresi

Immaginate di arrivare all'ingresso della vostra scuola e trovare un violinista ad accogliervi con le suites di Vivaldi. Oppure di trasformare un'ora di lezione in una classe di meditazione. E ancora: perfomance teatrali su neuroscienza ed adolescenza, "ma si può usare il teatro anche per spiegare la matematica" assicurano Saba Salvemini e Annika Strøhm, attori fondatori della Compagnia Areté Ensemble.

Sono loro ad aver inventato nel 2017 i 'Teatri tascabili', performance artistiche 'a sorpresa' dapprima realizzate in Piemonte in luoghi del quotidiano, per portare la cultura anche nelle periferie e formare un pubblico nuovo: "Abbiamo portato la lirica nelle fabbriche, ma anche concerti in dormitori e ospedali" racconta Salvemini, che si è fatto promotore di una 'trasferta' del progetto in Puglia. Una scelta quasi obbligata dopo che Salvemini e Strøhm si sono trasferiti in Puglia per amore del teatro, collaborando in progetti di formazione in collaborazione con importanti enti e portando in scena le loro produzioni. Ad aprile nasce ufficialmente il ramo pugliese dei Teatri tascabili, che si concentra sulle scuole: prima con una perfomance teatrale ispirata alle opere di Leopardi, poi con 'Los Socrates e il mistero della caverna' che vuole avvicinare i bambini alla filosofia, al quale si aggiungono dopo un flashmob di meditazione, performance di meditazione, e le 'scorribande musicali' con il violino. "Ci avvaliamo sempre del supporto di professionisti come il musicista Angelo Berardi e i danzatori Maristella Tanzi e Marco Chevenier, che decidono di prestare la loro arte per queste esibizioni - aggiunge Strøhm - Fondamentale è il valore della sorpresa: alunni e genitori non sanno del nostro arrivo e sono sempre colpiti positivamente nel ritrovarsi inaspettato pubblico di una breve performance".

Grazie al supporto delle scuole, delle amministrazioni comunali della Fondazione Con i bambini e di privati, il progetto si esteso, realizzando anche mini rassegne durate più mesi, come i 'Teatri tascabili in Libertà' che si sono tenuti tra aprile e maggio tra le mura - e non solo - del liceo Flacco di Bari. "Vogliamo così dare un supporto alla didattica agli insegnanti - aggiungono dalla compagnia - e soprattutto formare un nuovo pubblico che non sempre si avvicina a teatri e altri luoghi della cultura. Con questo progetto invece ricevono un assaggio di tante arti e magari sono incuriositi a voler assistere a uno spettacolo, a guardare un concerto, ad approfondire una specifica materia".

Intanto si è quasi conclusa la sessione autunnale dei Teatri tascabili, con appuntamenti per tutto il mese di novembre a Bari, Triggiano, Mola, Monopoli e Andria. Intanto nelle scuole interessate dal progetto sta venendo distribuita una speciale valuta, ovvero le banconote dell'amore, come ricorda Salvemini. "Ne abbiamo stampate quasi 80mila - ricorda - nel quale non viene riportato un valore materialistico come nelle normali banconote, ma un gesto d'affetto, come 10 baci, 20 sorprese o 50 carezze". L'irreale che si fa più vero - e positivo - della realtà: proprio il "Teatro parabola del mondo" di cui era solito parlare Giorgio Strehler.