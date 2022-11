Il teatro Barium verso l'addio? Al suo posto forse appartamenti. Il Comune: "Un peccato perderlo"

Un altro pezzo della cultura barese rischia di scomparire: il teatro Barium, storico contenitore artistico del Quartierino, legato da sempre alla figura di Gianni Colajemma, scomparso un anno fa, potrebbe chiudere dopo 36 anni di spettacoli, risate e storie che hanno fatto emozionare i baresi. Nelle prossime settimane, infatti, l'edificio di via Colletta che ospita il teatro potrebbe essere demolito, lasciando il posto a un altro palazzo con appartamenti.

In attesa di capire gli sviluppi, resta il rammarico di un altro luogo culturale cittadino che potrebbe essere soppiantato da un condominio, come avvenuto in tempi non lontani agli ex cinema Armenise e Ambasciatori. Nel caso del teatro fondato da Colajemma c'è ancora di più, con la scomparsa di un'essenza della baresità su un palcoscenico: "Il Barium ha rappresentato da sempre - spiega a BariToday l'assessore cittadino alle Culture, Ines Pierucci - un'identità storica e culturale e saremmo dispiaciutissimi se dovesse chiudere".

Un possibile teatro in meno che va ad appesantire la già difficile situazione dei luoghi della cultura più piccoli in città. Gli anni del Covid hanno, tra l'altro, inferto ulteriori colpi negativi al settore mettendo in crisi tante realtà consolidate ma con strutture più ridotte: "Da parte nostra - rimarca l'assessora - abbiamo messo insieme misure per favorire spettacoli in arene culturali e all'esterno, come ad esempio il bando 'Le Due Bari' che prevede eventi fino a questo mese di novembre e che ci ha accompagnato in questi mesi dalla primavera. Il Governo ha poi provveduto a fornire alcune risorse per recuperare in parte quanto perso nel 2020 con la pandemia".

Il caso del Barium parrebbe condizionato da fattori più specifici, che sarebbero legati proprio alla possibile realizzazione di un palazzo: "Nel caso si concretizzi l'addio del teatro - dice Pierucci - potrei suggerire a chi eventualmente debba costruire, di lasciare comunque una parte, semmai fosse possibile, per il teatro. Sarebbe davvero un peccato perdere questa realtà. Ricordo quando regalammo un momento speciale a Gianni Colajemma, quando con il progetto Palcoscenico dello scorso anno, calcò le scene del teatro Piccinni, realizzando in qualche modo un suo sogno".