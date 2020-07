Il Piccinni affidato al Teatro Pubblico Pugliese fino al 2021: l'ente gestirà la ripartenza dopo l'epidemia covid

Il teatro Piccinni di Bari sarà gestito, fino al 31 dicembre 2021, dal Teatro Pubblico Pugliese. A deciderlo è la Giunta Comunale su proposta dell'assessore alle Culture, Ines Pierucci. La delibera rinnova per 18 mesi l'accordo di cooperazione tra il Comune di Bari e il Consorzio regionale per le arti e la cultura per la valorizzazione provvisoria del Piccinni.

L'intesa era stata siglata lo scorso 5 dicembre ed era terminata lo scorso 30 giugno. L'accordo era stato stipulato per consentire l'immediata fruizione e l'avvio delle attività del teatro, nonché il monitoraggio dei nuovi impianti e una prima stima dei costi relativi alle utenze. La chiusura dovuta al covid-19 ha purtroppo compromesso il ricco calendario della stagione di prosa 2019-2020 allestito per la riapertura del teatro.

“Abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità del Tpp per il tempo necessario ad espletare le procedure di gara per l’affidamento in gestione del Piccinni in un momento estremamente difficile - commenta Ines Pierucci -, in cui all’incertezza legata al contesto sanitario si aggiunge la complessità delle prescrizioni previste per la ripresa delle attività legate allo spettacolo dal vivo. Parliamo non solo dell’adeguamento degli impianti di condizionamento o delle procedure di igienizzazione del teatro ma anche dei dispositivi per il distanziamento del pubblico, delle nuove modalità di prenotazione per l’identificazione degli spettatori e della necessaria riorganizzazione degli spazi, nonché della rielaborazione di tutta la documentazione predisposta in materia di valutazione dei rischi e gestione della sicurezza. Nel TPP sappiamo di avere un partner competente ed esperto, e con questo nuovo accordo affidiamo sia le attività di gestione e manutenzione destinate al contenitore sia il prosieguo delle attività teatrali, con il recupero dei titoli in stagione e la programmazione dei nuovi, sia, ancora, la cura dei servizi necessari alla fruizione, in sicurezza e nel rispetto delle normative, attuali e future, del Teatro Piccinni. Nel frattempo gli uffici della ripartizione Culture, che ringrazio per il grande lavoro svolto in questi mesi in un contesto normativo del tutto nuovo, sono impegnati nella redazione della documentazione della gara, che sarà pubblicata entro quest’anno".

"Purtroppo - rimarca Pierucci - il lockdown ha interrotto non solo la stagione ma un processo più ampio avviato con il Teatro pubblico pugliese, che continuerà con la nuova gestione e con una direzione artistica lungimirante, capace di guardare al futuro culturale di questa città. Il Teatro comunale intitolato a Niccolò Piccinni, di cui proveremo a valorizzare pienamente la storia, si inserisce infatti nel cosiddetto “miglio dei teatri” e in un sistema culturale che di ognuno promuoverà la vocazione e l’offerta”.