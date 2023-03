Telefoni cellulari in carcere: chiamate ai familiari dalle celle, indagati cinque baresi

Nonostante la reclusione, sarebbero riusciti a comunicare con l'esterno utilizzando dei telefoni cellulari. Sette persone, tra cui cinque baresi, detenute in carcere a Brindisi, sono indagate per aver violato l’articolo 391/ter del decreto legge che dispone il divieto di introdurre o detenere telefonini cellulari in carcere (reato introdotto dall'ottobre 2020).

Come riporta Brindisireport, secondo quanto accertato dagli investigatori gli indagati, per un periodo continuato, sarebbero riusciti a intrattenere dalla loro cella, con telefonini introdotti in modo da eludere i controlli, numerose conversazioni con i propri familiari. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia penitenziaria, si sono basate su accertamenti tecnici. I fatti contestati sono avvenuti da ottobre 2020 in poi. Non sono ancora state chiarite le modalità con cui i telefoni entravano in carcere.