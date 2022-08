Raffica di multe con il telelaser a Bari: 58 sanzioni in un giorno, ritirate anche due patenti

Proseguono a Bari i controlli con il telelaser per verificare il rispetto dei limiti di velocità. La Polizia Locale ha elevato, complessivamente, 58 multe attraverso le verifiche effettuate in diverse postazioni in città, ovvero corso Trieste, via Falcone e Borsellino, via Trisorio Liuzzi, Quartiere San Paolo, viale De Laurentis, via Giulio Petroni.

Oltre alle multe, si segnalano due patenti ritirate per il superamento del limite massimo di velocità per oltre 40 kmh.