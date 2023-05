A Monopoli arrivano i controlli con il telelaser: sperimentazione a fine maggio in tre strade. "A rotazione copriranno tutta la città"

L'estate si avvicina e, in previsione dell'invasione di bagnanti e turisti nel litorale sud-est barese, a Monopoli si intensificano i controlli sul traffico. Dopo l'installazione della segnaletica verticale per 'avvertire' i passanti, la fine di maggio segna l'avvio delle postazioni telelaser in città. A fornire il calendario dell'attivazione degli strumenti di telerilevamento è stata la polizia locale del comune barese, che già da questa settimana installerà i primi dispositivi.

La sperimentazione avverrà tra mercoledì 25 e domenica 28 maggio, con la presenza degli agenti in tre diverse strade ad alto scorrimento di Monopoli, ovvero via Procaccia; contrada Lamandia e via Lepanto. La rilevazione, mediante contestazione immediata ai trasgressori del limite di velocità infranto, consentirà anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie: ad esempio la sospensione della patente di guida, che potrà essere subito ritirata ai conducenti indisciplinati colti in flagrante dalla Locale. Controlli che, come assicura il comandante Saverio Petroni, non rimarranno fissi nelle strade indicate, ma nelle prossime settimane interesseranno tutta la città, sia nel centro urbano che nelle periferie. La segnaletica a led attualmente presente include anche l'indicazione della velocità del veicolo in transito, così da preallertare il guidatore sull'eventuale superamento del limite di velocità (50 chilometri orari) in diversi punti della città.

Controlli che si aggiungono a quelli già annunciati attraverso rilevazione automatica degli autovelox in cinque diversi tratti stradali della provincia barese, da Corato al quartiere San Giorgio nel capoluogo pugliese.