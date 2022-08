Forte temporale su Bari, allagamenti e disagi al traffico. Chiuso il sottovia Quintino Sella

Il peggioramento meteo atteso in queste ore sulla Puglia è arrivato anche su Bari, con un intenso temporale che sta interessando la città, con relativi allagamenti in alcune zone e disagi per la circolazione stradale. In particolare, la Polizia locale comunica, attraverso il proprio canale Telegram, che è chiuso il sottovia Quintino Sella: si consigliano percorsi alternativi. Risulta allagato anche il sottovia ferroviario di via Michele Cifarelli: per chi proviene da via Capruzzi (lato Conservatorio musicale), o da via Sangiorgi, la Polizia locale suggerisce di scegliere un percorso alternativo.