Forte temporale si abbatte sulla festa di San Rocco a Modugno: bancarelle travolte dalla furia del vento

Il forte temporale abbattutosi ieri sera nel Barese (con disagi anche nel capoluogo) ha funestato le celebrazioni di San Rocco a Modugno. La pioggia torrenziale e le raffiche di vento hanno costretto gli operatori ambulanti a chiudere, non senza difficoltà, le loro attività nel centro del paese, per limitare quanto più possibile i danni causati dal maltempo.

In un post su Facebook, il gruppo 'Modugno a cinque Stelle' racconta, non senza sottolineature critiche, quanto accaduto nel comune alle porte di Bari: "Era noto da qualche giorno - scrivono - che le condizioni meteo nella giornata di sabato 23 Settembre, non sarebbero state eccellenti, non a caso la Regione Puglia ha emanato per la stessa giornata un messaggio di allerta gialla di rischio idrogeologico e temporali, esattamente come il Comune di Modugno. In molti Comuni limitrofi hanno rinviato qualsiasi tipo di evento, invece nella stessa giornata a Modugno si è tenuta regolarmente la processione religiosa ed è stata concessa l’apertura del luna park e l'installazione di bancarelle da parte dei commercianti ambulanti, che hanno visto letteralmente volare via tutto (prodotti, bancarelle, teloni e gazebo), a causa alle forti raffiche di vento ed all'intenso temporale che si è abbattuto sulla nostra città" conclude il gruppo.

In un post su Facebook, il sindaco Nicola Bonasia, elogia l'operato di chi è intervenuto per evitare guai peggiori: "Sento forte il desiderio di ringraziare il gruppo di volontari della Protezione Civile comunale - scrive il primo cittadino - e la Polizia Municipale che, instancabilmente, sono al lavoro per riportare la normalità e verificare il grado di ostruzione delle numerose caditoie cittadine, intervenendo dove necessario. Sono profondamente dispiaciuto per quello che hanno subito i nostri commercianti. Li stiamo sentendo e continueremo a farlo nelle prossime ore per offrire l’aiuto di cui hanno bisogno".