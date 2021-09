Il week-end inizia con i temporali nel Barese: sabato scatta l'allerta meteo

Il bollettino diramato dalla Protezione civile parla di rischio pioggia a partire dalle ore 8 del 4 settembre. Nella mattinata previsto rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali

Il week-end inizia con i temporali nel Barese: la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a livello regionale a partire dalle 8 di domani, sabato 4 aprile, e per le successive 12 ore. Nello specifico sono previste "precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali ed occidentali della puglia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli".