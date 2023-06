Torna il maltempo nel Barese: rischio pioggia esteso fino a domani sera

Ennesima allerta meteo su Bari e provincia. Il nuovo bollettino della Protezione Civile indica il rischio di idrogeologico per temporali, dalle 13 di oggi e per le successive 7 ore. Il maltempo sarà esteso a tutta la regione, escluso solo il Salento.

Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Per domani, 14 giugno, invece, sono indicate precipitazioni dalle 8 di mattina e per le successive 16 ore.