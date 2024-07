Arrivano i temporali: tromba marina al largo di Bari, forti piogge in provincia

L'instabilità attesa per la giornata odierna, dopo giorni di grande caldo e afa, nel pomeriggio ha portato piogge e temporali in alcune zone della provincia, in particolare nel Nord Barese, come Molfetta e Giovinazzo, e a tratti anche in città.

Una tromba marina si è verificata al largo della costa barese, immortalata da alcuni quartieri a nord della città come Palese, San Spirito, San Girolamo, San Paolo ma 'avvistata', così come testimoniano le foto postate sui social, anche da altre zone più lontane dal mare.