Tornano i temporali in Puglia: 12 ore di tregua al caldo africano anche nel Barese, scatta l'allerta meteo

Tornano i temporali in tutta la Puglia, per dare una tregua al caldo afoso di queste giornate estive. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile si prevedono dalle 8 di domani, 27 luglio, e per le successive 12 ore "precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con

quantitativi cumulati da deboli a moderati. precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone del territorio, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

Rischio maltempo che fa scattare, sempre nelle stesse 12 ore, l'allerta meteo gialla per rischio idreogeologico per temporali anche nel Barese.