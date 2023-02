Perturbazione in arrivo sulla Puglia: piogge e temporali, scatta l'allerta 'gialla' 

Perturbazione in arrivo sulla Puglia e sul Barese. Un avviso di condizioni meteo avverse, emanato dalla Protezione civile regionale, prevede un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico a partire dalle 8 di domani, lunedì 27 febbraio, e per le successive dodici ore. Un altro avviso, relativo alle sole zone del Gargano, Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle è valido dalle 14 alle 20 di oggi.

In particolare, per la giornata di domani sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

Nello specifico, per la città di Bari, le previsioni di 3meteo.com indicano "domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio", con "schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1645m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso".