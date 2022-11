Torna la pioggia sulla Puglia, allerta 'gialla' per la giornata di domani

Sta per concludersi la lunga parentesi 'simil estiva' che ha caratterizzato il meteo in Puglia nelle ultime settimane. Come previsto, da domani dovrebbe arrivare la pioggia.

A tal proposito, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo, con 'allerta gialla "per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali" su tutta la Puglia, dalle 8 di domani, 4 novembre, e per le successive 12 ore.

In particolare, sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

